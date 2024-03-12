استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون، مساء الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة القدس في ثاني أيام شهر رمضان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: "شهيدان و3 إصابات بالرصاص الحي أصيبوا على حاجز الجيب غرب مدينة القدس".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "وصول الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (23 عاماً) إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وقد استشهد برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة الجيب" دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقدس إلى 3 خلال ساعات، حيث أعلنت محافظة القدس (حكومية)، أن "الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عاما) من مخيم شعفاط (بالقدس)، ارتقى شهيدا إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليه بشكل مباشر قرب حاجز شعفاط".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية، مخلفا إضافة إلى القتلى والجرحى نحو 7555 معتقلا.

ومنذ 7 أكتوبر2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".