سياسة
2 دقيقة قراءة
البرهان يصل إلى الخرطوم بعد ساعات من استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون
وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني استعادته مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
البرهان يصل إلى الخرطوم بعد ساعات من استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون
البرهان يصل إلى الخرطوم بعد ساعات من استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون / صورة: TSC_SUDAN
12 مارس 2024

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني استعادته مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني، استعادته مقر "الإذاعة والتلفزيون" بمدينة أم درمان من "قوات الدعم السريع" التي سيطرت على المقر منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023.

وأفاد مجلس السيادة في بيان مقتضب بأن البرهان الذي يتولى منصب القائد العام للجيش "وصل إلى مدينة أم درمان".

ونشر المجلس على صفحته الرسمية بفيسبوك صوراً لوصول البرهان إلى أم درمان التي تكررت زيارته لها في الآونة الأخيرة، انطلاقا من المقر المؤقت للحكومة السودانية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وتتواصل الحرب في السودان منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مخلفة نحو 13 ألفاً و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us