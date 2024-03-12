سياسة
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الأمم المتحدة تستخدم طريقاً برياً جديداً لإيصال الأغذية إلى شمال غزة
استخدمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، طريقاً برياً جديداً لإيصال الأغذية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
الأمم المتحدة تستخدم طريقاً برياً جديداً لإيصال الأغذية إلى شمال غزة
الأمم المتحدة تستخدم طريقا بريا جديدا من إسرائيل إلى شمال غزة / صورة: UN News
12 مارس 2024

استخدمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، طريقاً برياً جديداً لتوصيل أغذية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وقال جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي استخدمت طريقاً عسكرياً إسرائيلياً يمتد بمحاذاة السياج الحدودي لغزة للوصول إلى شمال القطاع.

وقالت شذى المغربي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج تمكن من تسليم مساعدات غذائية تكفي 25 ألف شخص إلى مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وكانت هذه أول شحنة يرسلها البرنامج إلى شمال القطاع منذ 20 فبراير شباط، وأضافت المغربي أن هذا يثبت أن نقل الغذاء عن طريق البر لا يزال ممكناً.

وعبّرت المغربي عن أملها في توسيع نطاق هذه المساعدات، مؤكدة الحاجة إلى أن يكون توصيلها منتظماً وثابتاً، وخصوصاً إلى سكان شمال غزة.

وأضافت أن البرنامج بحاجة فقط إلى نقاط دخول مباشرة إلى شمال القطاع.

وحذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، وهم نحو ربع سكان القطاع، صاروا على شفا المجاعة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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