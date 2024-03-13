سياسة
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بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية
فاز الرئيس جو بايدن بعدد كاف من أصوات المندوبين، الثلاثاء، ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع اقتراب مواجهة مع الرئيس السابق دونالد ترمب.
بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية
بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية / صورة: Reuters
13 مارس 2024

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدد كاف من أصوات المندوبين، مساء الثلاثاء، ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع اقتراب مواجهة مع الرئيس السابق دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوباً للفوز بالترشيح، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء، مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية، والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.

ومن المتوقع أن يفوز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري في وقت لاحق ليل الثلاثاء، إذ تجري أربع ولايات انتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترمب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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