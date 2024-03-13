فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدد كاف من أصوات المندوبين، مساء الثلاثاء، ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع اقتراب مواجهة مع الرئيس السابق دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوباً للفوز بالترشيح، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء، مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية، والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.

ومن المتوقع أن يفوز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري في وقت لاحق ليل الثلاثاء، إذ تجري أربع ولايات انتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترمب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.