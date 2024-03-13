سياسة
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كان يدفع دراجة.. إسرائيل تعترف بقصف فلسطيني اعتقدت أنه يحمل قذيفة RPG
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف "عن طريق الخطأ" فلسطينيَّين، اعتقد أن أحدهما كان يحمل قذيفة RPG فيما كان يدفع دراجة هوائية. وزعم أنه سيفتح تحقيقاً في الحادثة.
كان يدفع دراجة.. إسرائيل تعترف بقصف فلسطيني اعتقدت أنه يحمل قذيفة RPG
قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة / صورة: AFP
13 مارس 2024

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء بقصف فلسطينيَّين في حي الزيتون بمدينة غزة الأسبوع الماضي، اعتقد أن أحدهما كان يحمل قذيفة "RPG".

وفي 3 مارس/آذار الجاري، نشر الجيش مقطع فيديو يوثق قصف مسيّرة عسكرية فلسطينيَّين على طريق في غزة، وقال في تعليق إن أحدهما كان يحمل قذيفة RPG.

ولكن بالتدقيق، اتضح أن هذا الشخص كان يدفع دراجة هوائية تظهر بوضوح في الفيديو عجلتها الأمامية وكذلك مقودها.

وقال مكتب متحدث جيش الاحتلال: "وفقاً للتقرير الأولي الذي جرى تلقيه، اتُخذ قرار الضربة على أساس أن الأشخاص (المستهدفين) كانوا نشطاء مسلحين، استناداً إلى معلومات مختلفة جُمعت قبل الغارة".

واستدرك: "وعندما نُشر الفيديو، جرى تمييز الدراجة التي كان يدفعها أحدهم، والتي كان يُعتقد عن طريق الخطأ أنها (قذيفة) RPG.. والجيش الإسرائيلي يعتذر عن هذا الخطأ".

وأضاف أن "عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الضربة ستحال إلى آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان المشتركة"، وهي هيئة تفتيش مستقلة ومهنية مكلفة بفحص الأحداث غير العادية في أثناء المعركة.

ومحاولاً تبرير الخطأ، قال مكتب المتحدث العسكري إن "المنطقة التي جرى تصويرها في الفيديو هي منطقة قتال نشطة، حيث دار كثير من المعارك بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين".

وفي وقت سابق الثلاثاء نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الباحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد قريقع، قوله إنه وفقاً لشهود تحدث معهم، كان الشخصان المستهدفان عائدَين من محاولة للحصول على مساعدات إنسانية، واستُشهد أحدهما فيما نجا الآخر، رغم إصابته بثقب في الرئة.

وأسفرت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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