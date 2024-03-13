استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون بجراحٍ الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الضفة إلى 432 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى 4 آلاف و700 مصاب، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية

وقال مصدر طبي في مستشفى جنين الحكومي، إن قوة من جيش الاحتلال فتحت النيران تجاه مجموعة من الفلسطينيين أمام قسم الطوارئ في مستشفى خليل سليمان الحكومي بجنين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيَّين.

وأوضح المصدر أن 4 مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص الحي. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر الأربعاء مدينة جنين ومخيمها برفقة جرافات، وشرعت بعملية تجريف البنية التحتية. وأوضح شهود عيان أن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسُمع صوت انفجارات بين حين وآخر.

وأضافوا، أن الجيش أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين أمام قسم الطوارئ داخل ساحة مستشفى خليل سليمان الحكومي. وأشار الشهود إلى أن القوات انسحبت من المخيم بعد عملية عسكرية استغرقت نحو 5 ساعات.

شهداء في القدس

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة، برصاص جيش الاحتلال شمال غرب مدينة القدس في ثاني أيام شهر رمضان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب: "شهيدان و3 إصابات بالرصاص الحي أصيبوا على حاجز الجيب غرب مدينة القدس". بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "وصول الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (23 عاماً) إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، واستشهد برصاص الاحتلال الحي في القلب، قرب بلدة الجيب" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قوات الاحتلال قتلت طفلاً فلسطينياً في مخيم شعفاط بالقدس الليلة، حيث أعلنت محافظة القدس استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (12 عاماً).

اقتحامات مستمرة

كما اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس (شمال)، برفقة جرافات عسكرية، وداهمت حي الحشاشين حسب مصادر محلية في المخيم. وقالت المصادر إن اشتباكاً مسلحاً وقع بين قوات الاحتلال ومسلحين فلسطينيين. ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الساعة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء اقتحامات لعدد من البلدات بالضفة الغربية أبرزها بلدة عارورة قرب رام الله. ومساء الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين اثنان منهم في بلدة الجيب وثالث في مخيم شعفاط قرب القدس.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية، مخلفاً إضافة إلى الشهداء والجرحى نحو 7555 معتقلاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

في سياق منفصل هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء الثلاثاء، منازل وممتلكات فلسطينية بقرية بورين، شمالي الضفة الغربية، فيما تعرض طفل ووالده للضرب من الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا): "هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء قرية بورين جنوب نابلس". وأضافت أن مستوطنين من مستوطنة "جفعات رونين"، هاجموا المنطقة الشرقية من القرية، وأحرقوا مركبة (...) وحطموا مركبتين.

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة مداخل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع".

وفي ذات القرية أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب "إصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاماً في اعتداء بالضرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي وطفله البالغ من العمر 3 شهور الذي كان برفقته داخل المركبة" مشيرة إلى نقلهما إلى المستشفى.