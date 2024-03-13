نشرت صحيفة ليبراسيون اليسارية في فرنسا رسماً كاريكاتيرياً وصف بأنه عنصري حول شهر رمضان في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.

الرسم الكاريكاتيري الذي رسمته كورين ري، يتناول كيفية بدء شهر رمضان في غزة التي تشهد مأساة إنسانية ومجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.

ويظهر في الرسم الذي يحمل اسم "رمضان في غزة" امرأة وبجانبها طفل تدلى لسانه، ويد إنسان عالق تحت الأنقاض، ورجل غاضب سال لعاب فمه، إلى جانب فئران ينتشرون يمنة ويسرة وفي أفواههم قطع من العظم.

الرجل الغاضب الذي يسيل لعابه يظهر في الرسم وهو يطرد الفئران لالتقاط قطع العظم، فيما تظهر المرأة وهي تقول للرجل: "لا يمكن ذلك قبل غروب الشمس!".

نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، انتقدوا بشكل واسع الرسم الكاريكاتيري الساخر من المأساة الإنسانية في غزة التي يموت فيها عشرات الأطفال يومياً بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

ووصف بعض النشطاء الرسم بأنه نموذج لـ"كراهية الإسلام في فرنسا"، فيما اتهم البعض الآخر الغرب بالنفاق وازدواجية المعايير بسبب أن رسماً كاريكاتيرياً مشابهاً لم ولن يُرسم حول الشعب الأوكراني، الذي يعاني هو الآخر من حرب مع روسيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".