سياسة
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"تواطؤ في الإبادة".. دعوات في واشنطن ولندن لوقف تسليح إسرائيل
طالب أعضاء بالكونغرس الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، فيما دعا طلاب جامعتهم في لندن إلى إنهاء استثماراتها في أسهم الشركات التي تزود إسرائيل بالسلاح.
"تواطؤ في الإبادة".. دعوات في واشنطن ولندن لوقف تسليح إسرائيل
أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن في رسالة بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة / صورة: AA
13 مارس 2024

تتصاعد الدعوات في البلدان الغربية لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ومنعها إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأرسل أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) رسالة إلى الرئيس جو بايدن لدعوته إلى "التوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة".

وتضمنت الرسالة التي وقّعها 7 أعضاء ديمقراطيين في المجلس، بالإضافة إلى السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، الدعوات السياسية الموجهة إلى بايدن بشأن غزة.

وأشارت الرسالة إلى أن القانون ذي صلة الذي ينص على أن "الدول التي تمنع المساعدات الإنسانية لا يمكن دعمها" في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دول ثالثة، دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى الوقف الفوري لإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأكد أعضاء في الكونغرس أن إرسال الإدارة الأمريكية أسلحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو لا يتوافق مع القوانين الأمريكية.

وشدّدوا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

وجاء في الرسالة أن "القوانين الفيدرالية واضحة، ومدى إلحاح الأزمة في غزة واضح أيضاً، ورئيس الوزراء نتنياهو تجاهل مراراً وتكراراً المخاوف الأمريكية بشأن هذه القضية. لذلك، تُوجَد حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإحداث تغيير في السياسة".

مظاهرات بلندن

أما في المملكة المتحدة، فتَجمَّع طلاب بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية الثلاثاء، أمام مبنى "The Old Theatre" التابع للكلية، وطالبوا الجامعة "بإنهاء استثماراتها في أسهم الشركات التي تزود إسرائيل بالسلاح".

ورفعوا لافتات كُتب عليها "فلسطين حرة"، فضلاً عن الأعلام الفلسطينية، واتهموا الجامعة بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

ثم دخل الطلاب المبنى وردّدوا هتافات مؤيدة لفلسطين قبل أن يُخرِجهم حراس الأمن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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