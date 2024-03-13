قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محاولة تنفيذ عملية طعن جرت على حاجز النفق في القدس الأربعاء، وإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية الذي وصل إلى الحاجز وهو يستقل دراجة نارية وترجل منها ونفذ الطعن.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن جريحَين وقعا في عملية الطعن، هما جندي وجندية وإن إصابتيهما بين متوسطة وخفيفة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "استُشهد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الأنفاق العسكري غربيّ مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم (جنوب)".

وتابعت: "مصادر عبرية زعمت أنه جرى إطلاق الرصاص على الطفل، لم تُعرَف هويته بعد، بحجة تنفيذ عملية طعن".

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني، فأصابته مباشرةً على حاجز النفق الفاصل بين مدينتَي القدس وبيت لحم، ثم منعت الوصول إلى المصاب، وأغلقت الموقع أمام المارة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإغلاق قوات الاحتلال للحاجز ومنع المواطنين من اجتيازه إثر العملية.

ويقع حاجز النفق، على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل، وسبق أن شهد أكثر من عملية طعن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة الغربية تصعيداً إسرائيلياً وعنفاً كبيراً يتمثل بالاقتحامات اليومية والاعتقالات وقتل الفلسطينيين وهدم منازلهم ونصب الحواجز بين القرى والمدن.