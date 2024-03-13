أبحر الأربعاء، عدد من السفن التابعة للجيش الأمريكي، إلى غزة لإنشاء رصيف بحري "مؤقت" يسمح بتسليم مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل تعذّر إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر البرية التي أحدها معبر رفح على الحدود مع مصر، بسبب تعنت إسرائيل في حصارها، مع عدم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع حماس في رمضان رغم جهود دبلوماسية متواصلة إقليمياً ودولياً.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان عبر منصة إكس: "في 12 مارس/آذار 2024 الثلاثاء غادرت سفن الجيش الأمريكي من لواء النقل السابع قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، قاعدة لانغلي-وستيس المشتركة" بولاية فرجينيا.

وأضافت أن السفن في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لإنشاء رصيف بحري يتيح للسفن إرسال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأرفقت البيان الذي نشرته باللغة العربية بصور تظهر السفن "إس بي 4 جامس ألوكس"، و"مونتيري"، و"ماتاموروس"، و"ويلسون"، و"أرف".

وأوضحت أن هذه السفن "تحمل المعدّات والإمدادات اللازمة لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية" لأهالي غزة.

"ليست على المستوى"

والثلاثاء، قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "نرى أن المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة، ولكن ليست بالقدر الذي نرغب فيه، نريد إرسال مزيد من المساعدات ولهذا نحن على اتصال دائم مع إسرائيل".

وأفاد بأنه بالإضافة إلى المساعدات الجوية الأمريكية، فإنهم يعملون أيضاً على خيار الطريق البحري، قائلاً: "هذا لا يغير موقفنا الأساسي المتمثل في أن غالبية المساعدات يجب أن تذهب إلى غزة عبر المعابر البرية، وأنه يجب أن تكون أكثر بكثير مما يُرسَل حالياً".

وذكر أنه يمكن تحسين عمليات الأمن والتفتيش والتوزيع حتى يصل مزيد من المساعدات الإنسانية، ويتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل مزيداً في هذا الإطار.

وبخصوص الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، قال ميلر: "أعربنا بشكل واضح عن رغبتنا في رؤية خطة من الحكومة الإسرائيلية تشمل مساعدات إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل الهجوم العسكري على رفح، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني شُرد كثير منهم، وإلى اليوم لم نر مثل هذه الخطة بعد".

والأحد، أعلنت "سنتكوم" عبر منصة إكس، إرسال سفينة الدعم التابعة للبحرية الأمريكية الجنرال فرانك إس بيسون إلى سواحل غزة وعلى متنها المواد اللازمة لبناء ميناء مؤقت.

وفي خطاب "حالة الاتحاد" الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبيناً أن مزيداً من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحراً عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض غزة.

والجمعة، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.