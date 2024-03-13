فاقم تقرير حديث لوكالة المخابرات الأمريكية "CIA" الخلافات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن توقع تشكيل "حكومة مختلفة وأكثر اعتدالاً" في تل أبيب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن نتنياهو غضب بسبب تقرير الاستخبارات الأمريكية (CIA) الذي أشار إلى احتمال فقدانه السلطة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو قرر عقب تقرير "CIA" خوض مواجهة قوية مع بايدن، وأن علاقة الطرفين تقترب من "اللا عودة".

وكان تقرير للاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن احتجاجات كبيرة ستندلع في إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو، وتوقّع تشكيل "حكومة مختلفة وأكثر اعتدالاً".

في السياق ذاته نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تعليقه على التقرير قائلاً إن إسرائيل "ليست محمية أمريكية".

وأضاف المسؤول أن تل أبيب تتوقَّع من واشنطن إسقاط حماس لا حكومة إسرائيل، وفق تعبيره.

في السياق ذاته، انتقد مسؤولون أمريكيون مؤخراً "مماطلة نتنياهو بملف إغاثة سكان غزة" معتبرين أن ذلك أضر بإسرائيل.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن أنه لا موعد محدد بعد للقاء نتنياهو، وأنه لا خطط حالياً لدى بايدن لإلقاء خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وقال موقع "بوليتيكو" الأمريكي نقلاً عن مسؤولين، إن بايدن قد يقرّر الحدّ من نقل أسلحة لإسرائيل إذا شنّت عملية تعرّض مزيداً من الفلسطينيين للخطر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.