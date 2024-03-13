قدم مسؤول إسرائيلي كبير فيما تسمى "إدارة المختطفين" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استقالته من منصبه احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، حسبما نقلت القناة 13 العبرية الخاصة.

وأوضحت القناة مساء الثلاثاء، أن هذا المسؤول هو ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية (أمان)، والتحق بـ"إدارة المختطفين" مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصبح بمثابة الذراع اليمنى لرئيسها نيتسان ألون في محاولة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وقال مسؤولون أمنيون لم تسمهم القناة إن هذا الضابط "كان يبذل جهداً مكثفاً، لكنه أصيب بإحباط شديد عندما شعر أن المستوى السياسي لا يبذل كل ما هو مطلوب لبلورة صفقة لإعادة المختطفين".

وحسب القناة، "لا يعتزم رئيس الإدارة ألون الاستقالة حالياً، على الرغم من خلافاته في الرأي مع المستوى السياسي ومع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وفي رده على طلب تعليق من القناة، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الحديث يدور عن ضابط بالجيش أنهى عمله في إدارة المختطفين لأسباب شخصية، كونه يتعين عليه العودة إلى مكان عمله".

وأُنشئت "إدارة المختطفين" في بداية الحرب، وهي منظومة استخبارية تعمل على تحديد مكان المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ورئيسها آلون هو ممثل الجيش في طاقم المفاوضات، وفق موقع "والا" العبري.

وفي 10 مارس/آذار الجاري، نفت صحيفة معاريف العبرية صحة إعلان جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، في بيان، أن حماس هي المسؤولة عن عرقلة المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم إن "الصورة التي تظهر من هذا البيان ليست صحيحة وسلسلة من الأكاذيب".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "بيان الموساد يذهب إلى أنه لا يوجد مَن يمكن التحدث معه. هذا غير صحيح، فإذا كان يوجد مَن يرفض التحدث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".

كما حمّلت حماس، مؤخراً، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة؛ جراء رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة.

ويقيع ما لا يقل عن 9100 فلسطيني في سجون إسرائيل، التي تقدر أن 134 محتجزاً إسرائيلياً لدى حماس، لكن الحركة أعلنت مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية على غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة" بحق الفلسطينيين.