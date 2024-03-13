أعلن إعلام لبناني الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة على سيارة ودراجة نارية بمدينة صور جنوبي لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية "في معلومات غير نهائية، سقوط شهيد فلسطيني داخل السيارة التي استهدفتها المسيَّرة المعادية على طريق صور-الحوش".

وتابعت: "كما سقط شهيد آخر من التابعية السورية كان على متن دراجة نارية، وصودف مروره لحظة الاعتداء، إضافة إلى سقوط جريحين (لم تحدد جنسيتهما)".

وفي وقت سابق أعلنت الوكالة أن "الطيران الإسرائيلي المسيَّر أغار على طريق الحوش جنوب مدينة صور، مستهدفاً سيارة سياحية ودراجة نارية، ما أدى إلى اشتعالهما".

وبحسب الوكالة، يُعَدّ هذا "الاعتداء الأقرب إلى مدينة صور، إذ يبعد عنها نحو كيلومترين".

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف وسط سهل مرجعيون بقذيفتين مدفعيتين في وقت سابق اليوم، وفق المصدر نفسه.

واعتبرت الخارجية اللبنانية في بيان أن التصعيد بمناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية يعكس "رغبة إسرائيل في توسيع الصراع وجرّ المنطقة إلى حرب".

كما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي عقب استهداف إسرائيل المدنيين في مناطق سكنية بمحيط مدينة بعلبك.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أمس الثلاثاء 6 غارات على مدينة بعلبك شرقي لبنان استُشهد على أثرها شخص واحد وأصيب آخران.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.​​​​​​​​​​​​​​