سياسة
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فلسطين تتهم إسرائيل بتفجير الأوضاع بالضفة في رمضان عبر الإعدامات الميدانية
نددت الخارجية الفلسطينية بالإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وحملتها المسؤولية في تفجير الأوضاع بالضفة الغربية.
فلسطين تتهم إسرائيل بتفجير الأوضاع بالضفة في رمضان عبر الإعدامات الميدانية
مدرعة إسرائيلية خلال اقتحام مخيم جنين ثاني أيام رمضان / صورة: AA
13 مارس 2024

أدانت الخارجية الفلسطينية الأربعاء، الإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، معتبرة أنها تسعى لتفجير الضفة الغربية في شهر رمضان الجاري.

وقالت الخارجية، في بيان: "ندين جرائم الإعدامات الميدانية الإسرائيلية المتواصلة، ونعتبرها إثباتاً على أن الاحتلال هو الذي يسعى لتفجير الضفة في رمضان".

وأضافت أن "التصعيد في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، يعد جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".

وشددت على أن "تلك الجرائم ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، التي تسهل على الجنود والمستوطنين إطلاق النار على الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي عليهم".

ومنددة بـ"التصعيد في مسلسل الإعدامات الميدانية"، قالت الخارجية الفلسطينية إنه "دليل واضح على أن اليمين الإسرائيلي الحاكم هو الذي يسعى لتفجير الأوضاع في ساحة الصراع في شهر رمضان المبارك وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى لا تنتهي".

وحذرت من أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم".

وخلال الساعات الـ24 الماضية، قتل الجيش والشرطة الإسرائيليان بالرصاص 6 فلسطينيين بالضفة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، ما أدى إلى استشهاد 433 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700 واعتقال نحو 7 آلاف و555، تزامناً مع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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