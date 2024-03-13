أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية "إلى 31 ألفاً و272 شهيداً" فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 88 شهيداً و135 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن "72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

في السياق نفسه قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 15 مواطناً، بينهم امرأتان وسبعة أطفال، استُشهدوا، وأصيب عشرات، ظهر اليوم الأربعاء في قصف للاحتلال على حيَّي الدرج والزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجروح. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في حي الزيتون، ما أدَّى إلى ارتقاء 8 شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتان من عائلة واحدة، بحسب "وفا".

وفي حي تل الهوا بمدينة غزة قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

في سياق منفصل أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف الأربعاء، أن جدوى نقل المساعدات إلى القطاع عبر السفن "تبقى محلّ نظر" بسبب الآلية المتبَعة لإيصال المساعدات بحراً، معتبراً أن "الأجدر" الضغط على إسرائيل لإدخال قوافل الإغاثة عبر المعابر البرية المعروفة.

جاء ذلك في بيان لمعروف الأربعاء تعليقاً على آلية نقل المساعدات إلى القطاع عبر ممر بحري، وانطلاق أولى سفنه الثلاثاء من ميناء لارنكا في جنوب قبرص اليونانية.

وقال معروف إنه "في ضوء الحديث عن انطلاق سفينة محملة بالمساعدات متوجهة إلى غزة، فإننا نؤكد ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقاءها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، لا سيما شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف مواطن حرب تجويع واضحة".

وأضاف: "بحسب ما أُعلِنَ عنه فإن حمولة السفينة لا تزيد على حمولة شاحنة أو شاحنتين، وستستغرق أياماً ولا يُعلم حتى الآن أين سترسو وكيف ستصل إلى شاطئ غزة، فضلاً عن أنها ستخضع لتفتيش جيش الاحتلال، وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر".

وتابع: "الأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة كمعبرَي رفح وكرم أبو سالم (جنوب) أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية (شرق) وبيت حانون (شمال)".

وشدد على أنه "يجب أن يتداعى المجتمع الدولي عاجلاً وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعاً".

واعتبر أن "أفضل وسيلة لذلك هي عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال سريع لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطفّ على الجانب المصري من معبر رفح ويرفض الاحتلال إدخالها".

وقال معروف إن "الاحتلال برفضه إدخال المساعدات من معبر رفح يضرب بقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية عُرض الحائط، دون اكتراث بالواقع الإنساني المنكوب في شمالي القطاع".

والثلاثاء أعلنت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الدولية انطلاق أول سفينة إغاثية لغزة من ميناء لارنكا في جنوب قبرص اليونانية، في محاولة لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات إلى القطاع الذي يرزح تحت الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد للشهر السادس.

وقالت المؤسسة في منشور على منصة إكس، إن السفينة تحمل نحو 200 طن من الطعام، كالأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة والبروتينات.

كانت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، رحبت في بيان صحفي الثلاثاء بفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنها أكدت أنه "لا بديل من الطرق البرية".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع لا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدَّد جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها لإنزال المساعدات جوّاً على مناطق شمال القطاع، إلا أنها تظلّ غير كافية ولا تسدّ الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".