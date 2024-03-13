سياسة
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شهداء بقصف إسرائيلي على مركز لـ"أونروا" برفح.. وسوء التغذية يقتل 27 طفلاً
استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزاً لتوزيع مساعدات "الأونروا" وسط مدينة رفح ومنزلاً في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة بغزة عن فقدان 27 طفلاً بسبب سوء التغذية.
شهداء بقصف إسرائيلي على مركز لـ"أونروا" برفح.. وسوء التغذية يقتل 27 طفلاً
شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مركز مساعدات ومنزل بغزة / صورة: AA
13 مارس 2024

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركزاً لتوزيع المساعدات تابعاً لوكالة "الأونروا" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان ومصادر طبية، إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مقراً لتوزيع مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وسط مدينة رفح.

وأوضحت المصادر الطبية أن بعض الإصابات حالتها خطيرة للغاية، ونُقلت إلى مستشفى "أبو يوسف النجار" في رفح لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، استُشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأنه جرى نقل الجرحى إلى "مجمّع الشفاء الطبي" لتلقي العلاج.

فقدان 27 طفلاً

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 27 طفلاً بسبب سوء التغذية وعدم توافر حليب الأطفال في شمال غزة.

وأضافت أن آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة بسبب عدم توافر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال غزة.

وطالبت المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال شمال غزة.

ورغم دخول شهر رمضان، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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