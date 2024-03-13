قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن أنقرة منعت وصول النيران إلى تركيا من خلال الممر الأمني الذي أقامته على طول الحدود الجنوبية لتركيا.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال تجمّع جماهيري بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وأكد أردوغان: "عبر بناء حاجز بين حدودنا والتنظيمات الإرهابية التي تُستخدم لجر تركيا إلى هذه النار، فإننا نضع مسافة بيننا وبين القوة الإمبريالية ووكلائهم".

وشدد على تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية "إلى حين ضمان عدم تمكّن الإرهابيين من الاستقرار في هذه الأراضي مرة أخرى".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الذين كانوا يسوّقون لتركيا مجموعة متنوعة من منتجات الصناعات الدفاعية من الطائرات إلى الدبابات والمروحيات وأجهزة الرادار من أجل استغلال موارد هذا البلد، بدؤوا الآن يطلبون منتجاتها".​​​

وشدد أردوغان على ذلك قائلا: "بمعنى آخر قُمنا بعكس اللعبة".