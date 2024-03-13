قتلت غارة إسرائيلية بطائرة مُسيرة على سيارة قرب مدينة صور بجنوب لبنان، الأربعاء، عضواً في حركة حماس، حسب ما أكد مسؤولون من الحركة وإسرائيل.

وقال مصدر من حماس لوكالة رويترز إن "الشهيد هو هادي مصطفى، وهو ليس عضواً كبيراً في الحركة".

لكن قناة الأقصى التابعة لحماس أوردت أن "مصطفى كان قيادياً بكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح للحركة".

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل مصطفى في جنوب لبنان ووصفه بأنه عضو "كبير" في حماس، زاعماً أنه مسؤول عن هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم، على حد زعمه.

وقال مصدران أمنيان في لبنان إن رجلاً سورياً كان يمر على دراجته النارية قُتل أيضاً في الغارة، بعدما قالا في وقت سابق إن القتيلين كانا في سيارة مصطفى.

وقالت المصادر الثلاث إن الطائرة المُسيرة، التي وصفوها بأنها إسرائيلية، حلقت في الهواء فوق موقع الغارة لعدة دقائق بعد تنفيذها.

ونعت حركة حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام في لبنان "الشهيد القسامي المجاهد هادي علي محمد مصطفى" من مخيم الرشيدية، من دون أن تحدد مهامه.

وتأتي الضربة الإسرائيلية غداة تبادل للقصف بين حزب الله والاحتلال الذي شن غارات على منطقة بعلبك، قال إنها استهدفت "مقري قيادة" للتنظيم وأسفرت عن مقتل مقاتلين.

فيما أعلن حزب الله من جهته استهداف مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل بأكثر من مئة صاروخ.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها". وتشارك مجموعات أخرى لبنانية وفلسطينية بينها حماس بإطلاق صواريخ بين الحين والآخر.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.​​​​​​​​​​​​​​