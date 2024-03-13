سياسة
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الرابعة في ساعات.. الحوثي تعلن استهداف مطار الحديدة بغارة أمريكية-بريطانية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تعرُّض مطار الحديدة غربي البلاد لغارات أمريكية-بريطانية هي الرابعة خلال ساعات، بعد هدوء شهدته المحافظة أمس عقب يوم من استهدافها بـ13 غارة جوية من البلدين.
الرابعة في ساعات.. الحوثي تعلن استهداف مطار الحديدة بغارة أمريكية-بريطانية
غارات أمريكية-بريطانية تستهدف مطار الحديدة الدولي / صورة: AA
13 مارس 2024

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارة على مطار الحديدة الدولي غربي البلاد، هي الرابعة خلال ساعات.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين: "العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف مطار الحديدة الدولي بغارة رابعة".

وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق الأربعاء إن مطار الحديدة الدولي في المحافظة الساحلية غربي البلاد، تعرَّض لهجوم أمريكي-بريطاني بثلاث غارات.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذه الغارات، بينما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو بريطانيا بهذا الشأن.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجاً طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حالياً بسبب تداعيات الصراع.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت، الاثنين، استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا محافظة الحديدة بـ13 غارة جوية، بينما شهدت المحافظة هدوءاً يوم أمس الثلاثاء.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لكونها تحوي مطاراً دولياً و3 موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردٍّ من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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