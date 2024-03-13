سياسة
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هجمات روسية توقع قتلى وجرحى بأوكرانيا.. وموسكو تُسقط مسيرة أوقفت مصفاة نفط
قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجمات روسية بطائرة مُسيرة وقنابل الليلة الماضية في منطقتي سومي ودونيتسك، حسب ما أعلن مسؤولون، في وقت توقف فيه الإنتاج في أكبر مصافي النفط جنوبي روسيا، جراء هجوم استهدفها بطائرة مُسيّرة.
هجمات روسية توقع قتلى وجرحى بأوكرانيا.. وموسكو تُسقط مسيرة أوقفت مصفاة نفط
تدمير مبانٍ جراء هجمات روسية على سومي شرق أوكرانيا / صورة: Reuters
13 مارس 2024

أعلن مسؤولون أوكرانيون، الأربعاء، مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجمات روسية بطائرة مُسيّرة وقنابل الليلة الماضية في منطقتي سومي ودونيتسك، فيما توقف الإنتاج في أكبر مصافي النفط جنوبي روسيا، جراء هجوم استهدفها بطائرة مُسيّرة.

وأشار فاديم فيلاشكين، حاكم منطقة دونيتسك، عبر تطبيق تليغرام، إلى أن قنبلة روسية سقطت على بلدة ميرنوهراد بالمنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5.

كما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة سومي بأن طائرة مُسيّرة روسية استهدفت مبنى سكنياً الليلة الماضية.

وذكرت خدمات الطوارئ أنه جرى انتشال جثة من تحت الأنقاض في سومي، بينما واصلت فرق الإنقاذ العمل في الموقع، كما أصيب 8 أشخاص وربما يوجد أشخاص عالقون تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقالت الإدارة إن 30 شقة في مبنى سكني مكون من 5 طوابق تضررت، و15 منها دُمرت بشكل كبير.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، اندلعت النيران في مبنيين سكنيين نتيجة هجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا. وقالت السلطات المحلية إن عدد القتلى هناك ارتفع إلى 5 أشخاص اليوم الأربعاء، وأصيب ما لا يقل عن 50.

في المقابل، توقف الإنتاج في أكبر مصافي النفط جنوبي روسيا، جراء هجوم استهدفها بطائرة مسيّرة.

وقال فاسيلي جولوبيف، والي منطقة روستوف في بيان الأربعاء، إن قوات بلاده أسقطت الطائرة المُسيّرة التي نفذت الهجوم.

وأضاف أن المُسيّرة سقطت داخل مصفاة "نوفوشاشتينسك" لتكرير النفط، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيها. كما نفى سقوط أي إصابات أو قتلى جراء الهجوم.

يُذكر أن مصفاة "نوفوشاشتينسك" للنفط تُكرر 7.5 مليون طن من النفط سنوياً، وهي الأكبر في جنوبي روسيا.

وكانت مصفاة النفط نفسها قد تعرضت لهجوم آخر في مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فيها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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