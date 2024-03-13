كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الأربعاء، عن إعداد الاتحاد الأوروبي حزمة منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو (8.2 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها.

يأتي ذلك، وسط مخاوف من أن تؤدي الأحداث في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.

وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو، في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، بهدف تجنّب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير النظامية من إفريقيا.

وتأتي الخطوة الأوروبية عقب إعلان صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، توسيع قيمة قرض مالي كانت قد بدأت القاهرة الحصول عليه بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2022 ليصبح 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار.

وعانت مصر من تصاعد أزماتها المالية والاقتصادية، بفعل تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، وفاقمتها حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة: "يختتم الاتفاق شهوراً من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا".

لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مراراً محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد؛ كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، وفق الصحيفة.