سياسة
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فيدان يبحث مع نظيرته الهولندية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات فوراً لغزة
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، تناولا خلاله العلاقات الثنائية والملفات الدولية وفي مقدمتها الحرب على غزة، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية.
فيدان يبحث مع نظيرته الهولندية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات فوراً لغزة
فيدان تناول مع نظيرته الهولندية آخر تطوارات الحرب على غزة / صورة: AA Archive
13 مارس 2024

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء، مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، العلاقات الثنائية والتطورات في غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه هاكاتن فيدان مع هانكي برونز سلوت، حسب مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضحت المصادر أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الدولية وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة.

وأكّد فيدان خلال الاتصال أن المدنيين النازحين في غزة بدؤوا يموتون من الجوع والأوبئة بسبب الحرب.

وشدد الوزير التركي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات على الفور إلى قطاع غزة.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جواً على مناطق شمال القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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