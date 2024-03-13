أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء أن تركيا من الدول التي قدمت الدعم الأكبر لفلسطين، وأبدت رد الفعل الأكثر حدةً تجاه إسرائيل منذ اليوم الأول للهجمات على قطاع غزة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية بولاية ماردين جنوبي البلاد: "دفعنا ثمن دفاعنا عن القضية الفلسطينية ومن يقل إننا لم نفعل شيئاً لغزة فهو يكذب".

وأوضح الرئيس التركي أن "الإخوة الفلسطينيين والمظلومين في غزة يشهدون دائماً على دعم تركيا لقضيتهم".

وأشار إلى أن العالم الإسلامي استقبل شهر رمضان المبارك بحزن نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة الفلسطيني.

ولفت إلى أن تركيا أرسلت عبر الطائرات والسفن، أكثر من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لإيصالها إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".