سياسة
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السيسي يحذر إسرائيل من اجتياح رفح ويحمّلها مسؤولية حماية المدنيين
حمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين في رفح، محذراً إياها من اجتياح المدينة.
السيسي يحذر إسرائيل من اجتياح رفح ويحمّلها مسؤولية حماية المدنيين
السيسي يحمّل إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين في رفح / صورة: AA
13 مارس 2024

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تحذيره إسرائيل من أي عملية عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة، محملاً إياها مسؤولية حماية المدنيين في المدينة الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للسيسي، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته الذي وصل إلى القاهرة اليوم، في زيارة غير محددة المدة.

وشدد السيسي خلال المؤتمر على "حتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأعمال العدائية لإسرائيل"، ودعا روته إلى بذل جهود في هذا الصدد.

وأشار إلى أن "ما تمارسه إسرائيل في غزة هو انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني"، محذراً من مخططات إسرائيل لشن عملية برية في رفح ما يهدد مصير 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وأضاف الرئيس المصري، قائلاً: "لقد حذرت مصر مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضاً من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية".

وحذر من أن هذا المخطط "يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم (..) وفقاً لقواعد القانون الدولي".

وأكد أن "قرار بعض الدول تعليق مُساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتنافى مع جميع الأعراف والقيم الإنسانية.. ويؤكد مرة أخرى التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة".

وتابع الرئيس المصري قائلاً إنه "لا يُمكن أن نعاقب وكالة أُممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها، علاوة على ذلك فإن أونروا تلعب دوراً حصرياً في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ويجب عدم المساس بهذا الدور". ​​​​​​​

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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