قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، الأربعاء، إن أنقرة أبلغت واشنطن رفضها القاطع لأي تعاون تقيمه دولة حليفة مع تنظيمات إرهابية.

وقال كتشالي في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، في معرض تعليقه على مباحثات أجراها وزير الخارجية هاكان فيدان في واشنطن: "كانت لدينا رسالة واضحة للغاية إلى الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب".

والأسبوع الماضي، احتضنت واشنطن، اجتماع الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، بمشاركة فيدان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ومسؤولين كبار من البلدين.

وأضاف متحدث الخارجية التركية: "نقلنا إليهم (الجانب الأمريكي) بوضوح تطلعاتنا فيما يتعلق بتنظيمي "PKK/YPG" و"غولن'".

وتابع: "أكدنا أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تتعاون دولة حليفة مع تنظيمات إرهابية تستهدف أمن بلادنا".

ولفت إلى أن الجانب التركي أكد، خلال المباحثات، أن أكبر عقبة أمام تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ"YPG".

ويعد "YPG" الإرهابي الذراع السورية لتنظيم "PKK" الإرهابي الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات إرهابية يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

وذكر كتشالي أن المباحثات تناولت أيضاً مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والخطوات الواجب اتخاذها للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال إنه تمخض عن المباحثات اتفاق بشأن إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين حول مكافحة الإرهاب على المستوى الفني في المرحلة القادمة.

ووفق المتحدث، فإن الجانب التركي أكد للمسؤولين الأمريكيين ضرورة رفع القيود المفروضة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، وإخراجها من نطاق عقوبات "كاتسا".

و"كاتسا"، هو اختصار لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات، وقد فرضته واشنطن على تركيا أواخر عام 2020 بسبب شرائها منظومة صواريخ "S-400" الدفاعية من روسيا.

وردًا على سؤال حول العلاقة بين طلب أنقرة رفع عقوبة كاتسا المفروض عليها والآلية الجديدة التي سيجري إنشاؤها تحت اسم حوار التجارة الدفاعية بين تركيا والولايات المتحدة، قال كتشالي إن العمليتين مختلفتان عن بعضهما.

كما لفت كتشالي إلى وجود رغبة من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار. وأوضح كذلك أن المباحثات بين الجانبين مستمرة بشأن التعاون في مجال الطاقة، وبخاصة الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية.

غزة تتصدر المباحثات

وكشف كتشالي أن التطورات في غزة خصص لها "الوقت الأكبر" في المباحثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين في واشنطن.

وأضاف: "أبلغنا بقوة الأمريكيين مرة أخرى أنه ينبغي التوصل إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة"، وضرورة البدء فوراً في عملية نحو إيجاد حل دائم للصراع على أساس الدولتين.

وأوضح أن الجانبين متفقان بشأن عدم تعرض المدنيين في غزة لمزيد من الأذى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع دون انقطاع.

وعن خطة الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر عبر ميناء متنقل، قال كتشالي: "أولا، هذا تطور جيد إذا كان يعني اعتراف أمريكا بالكارثة الإنسانية في غزة".

وأضاف: "من ناحية أخرى، نحن لا نرى أنه من المناسب تنفيذ بعض المحاولات الأقل فاعلية رغم وجود إمكانية لإيصال المساعدات بسهولة أكبر وأرخص بكثير وأكثر فعالية عن طريق البر".

ولفت إلى أن جمهورية شمال قبرص التركية ستصدر التعليق اللازم في هذا الصدد "والشيء الوحيد الذي يمكن قوله من طرف أنقرة هو أنها لن تسمح بانتهاك حقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر الأبيض المتوسط بأي شكل كان".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أوضح كتشالي أن الأنباء التي تتعلق بدعوة القوات المسلحة التركية إلى أوروبا عقب التوترات بين روسيا وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا غير صحيحة.