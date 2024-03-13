وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، الأربعاء، جهود إرسال المساعدات إلى غزة عبر بناء ميناء مؤقت أو عمليات الإنزال الجوي بـ"علامات على العجز الدولي" عن معالجة الحرب الإسرائيلية على غزة، والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تدخل في المتوسط 112 شاحنة إلى قطاع غزة يومياً منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير أحدث البيانات المتاحة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى أن متوسط حمولة كل شاحنة دخلت غزة، الأحد، بلغ 22 طناً.

ولا تلبي هذه الكميات الشحيحة الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية في قطاع غزة، إذ تحذر الأمم المتحدة من أن 2,2 مليون شخص من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون، مهددون بالمجاعة. ونزح 1,7 مليون من السكان بسبب الحرب ويتجمع القسم الأكبر منهم في مدينة رفح على الحدود مع مصر والمهددة باجتياح بري تُحضّر له إسرائيل.

واعتبرت كالامار من مدريد أن "أحداً لا يحاسب إسرائيل على التأخير في تسليم المساعدات عن طريق البر".

وقالت: "يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لمحاسبة إسرائيل. نحن لا نمسك بالعصا التي تسمح بتوقف تلك الانتهاكات".

وتابعت: "لذلك فإن عمليات الإنزال الجوي وبناء ميناء هي علامات على العجز والضعف من جانب المجتمع الدولي. ففي غضون ذلك، نستمر بإرسال الأسلحة، هذا أمر غير مقبول فعلاً".

قلق من طول أمد الحرب

وأشارت إلى أن "مصدر القلق الكبير هو أن الاستثمار المقترح لبناء ميناء ونقل المساعدات الإنسانية عبر البحر يبدو أنه يشير إلى أن المجتمع الدولي يتوقع أن يستمر الوضع. لماذا تنفّذون استثماراً سيستغرق شهرين؟".

ونبّهت إلى أن ذلك "مثير للقلق جداً"، مذكّرة بأن "أكثر من 30 ألف شخص توفوا" في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

ودعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى "استكشاف وسائل أخرى" لإيصال المساعدات، معتبرة أن "بناء ميناء سيستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر ليس جيداً بما فيه الكفاية".

وأضافت كالامار "علينا أن نفعل المزيد إذا أردنا أن نلتزم بالالتزامات الدولية، بما في ذلك المسؤولية عن منع الإبادة".

تؤكد الأمم المتحدة أن إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي التي تشارك فيها عدة دول وتنفذ بشكل شبه يومي منذ أسابيع، لا يمكن أن تحل محل المعابر البرية.

وقبل الحرب، كانت تدخل إلى قطاع غزة نحو 500 شاحنة يومياً، وفقاً لمصدر في المجال الإنساني.

ورغم دخول شهر رمضان، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".