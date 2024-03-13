شنّ قائد فرقة إسرائيلية تقاتل في غزة، الأربعاء، هجوماً على القيادة السياسية في بلاده، ودعاها إلى الاتحاد وأن تكون "جديرة بالجنود الذين قُتلوا والذين ما زالوا يقاتلون"، ما أثار حفيظة قيادة الجيش التي استدعته للتوضيح.

وكان العميد دان غولدفوس، قائد الفرقة 98 العسكرية، قد بث، مساء الأربعاء، كلمة متلفزة من داخل مستوطنة "بئيري" المحاذية لقطاع غزة.

وذكر غولدفوس، في مستهل كلمته: "أريد في هذه المناسبة التوجه إلى قادتنا من كل الأطراف، وأتمنى أن يجدوا الوقت للاستماع إلى قلب محارب يقاتل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول (..) ومنذ ذلك الوقت لم أتوقف عن إرسال المقاتلين والذهاب معهم نحو النار".

وتحدث قائد الفرقة التي تنتشر حالياً في خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن الجدل الدائر حول المسؤولية عن الفشل في توقع هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول والتصدي له.

وأضاف: "لا تقلقوا، نحن رجال الجيش، القادة والجنود، تحملنا المسؤولية في الماضي، ونتحمل المسؤولية في الحاضر، وسنتحمل المسؤولية في المستقبل عن كل أعمالنا، فنحن لن نهرب من المسؤولية".

وحتى اليوم يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على النقيض من زعماء سياسيين وقادة عسكريين.

وتابع غولدفوس: "نحني رؤوسنا في وجه فشلنا المدوّي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكننا في الوقت نفسه نواصل التقدم ونحقق عديداً من الإنجازات في ساحة المعركة" على حد قوله.

وأردف مخاطباً القادة السياسيين: "لكن يجب أن تكونوا جديرين بنا. يجب أن تكونوا جديرين بهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم، وجنود الاحتياط الذين لم يشغلهم من أي جانب كانوا، ويقاتلون جنباً إلى جنب".

وفي ختام كلمته، دعا الضابط القادة السياسيين إلى أن يكونوا "متحدين لضمان عدم العودة إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول، وأن لا يذهب كل الجهد هباء".

وأثارت كلمة غولدفوس، حفيظة قيادة الجيش، التي استدعته للتوضيح.

ونقلت القناة "12" العبرية الخاصة، عن متحدث الجيش دانيال هاغاري، قوله: "إن الكلمات التي قالها الضابط في نهاية كلمته لم تجر الموافقة عليها من قادته. لذلك سيُستدعى الضابط للتوضيح".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".