وقّعت جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك "موصياد"، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات الألمانية المتوسطة (BVMW) لتطوير العلاقات التجارية وزيادة التعاون بينهما.

جاء ذلك على هامش فعالية "يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة 2024" التي تستضيفها برلين، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وقبيل حفل توقيع مذكرة التفاهم، أكد الوزير بولاط، على وجود اتصالات وثيقة بين تركيا وألمانيا على مدار الأربعين عاما الماضية.

وأضاف: "بصفتي وزير التجارة، أود أن أشير إلى أن تركيا وألمانيا متكاملتان اقتصادياً وصناعياً بشكل جيد للغاية".

وأردف بولاط: "لدينا تعاون وثيق في قطاع الطاقة ومجالات الطاقة النظيفة، كما أننا مندمجون بشكل جيد للغاية في السياحة، حيث استضفنا العام الماضي 6.3 ملايين سائح ألماني، ونتوقع المزيد هذا العام".

وتابع: "لدينا أيضاً علاقات عميقة وقوية جدا مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتعليم والسياحة والمشاركة في المعارض الدولية".

وذكر بولاط، أن الشركات التركية والألمانية تربطهما العديد من الشراكات الاستثمارية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة.

وأكد أن ما يقرب من 8 آلاف شركة ألمانية تمارس أعمالها في تركيا.

وقال بولاط، إن تركيا نجحت في إنتاج طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، وأصبحت سادس أكبر مورد للمنتجات الدفاعية في العالم.

وأضاف "ما زال أمامنا الكثير لنفعله في مجالات التجارة الثنائية والاستثمارات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والتعاون الدفاعي".

وأشار بولاط، إلى أن الاستثمارات الألمانية في تركيا وصلت إلى 25 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات التركية في ألمانيا نحو 3 مليارات دولار.