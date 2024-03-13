سياسة
2 دقيقة قراءة
مذكرة تفاهم بين تركيا وألمانيا لتطوير العلاقات التجارية
وقّعت جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك "موصياد"، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات الألمانية المتوسطة (BVMW) لتطوير العلاقات التجارية وزيادة التعاون بينهما. جاء ذلك على هامش فعالية "يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة 2024".
مذكرة تفاهم بين تركيا وألمانيا لتطوير العلاقات التجارية
مذكرة تفاهم بين تركيا وألمانيا لتطوير العلاقات التجارية / صورة: omerbolatTR
13 مارس 2024

وقّعت جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك "موصياد"، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات الألمانية المتوسطة (BVMW) لتطوير العلاقات التجارية وزيادة التعاون بينهما.

جاء ذلك على هامش فعالية "يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة 2024" التي تستضيفها برلين، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وقبيل حفل توقيع مذكرة التفاهم، أكد الوزير بولاط، على وجود اتصالات وثيقة بين تركيا وألمانيا على مدار الأربعين عاما الماضية.

وأضاف: "بصفتي وزير التجارة، أود أن أشير إلى أن تركيا وألمانيا متكاملتان اقتصادياً وصناعياً بشكل جيد للغاية".

وأردف بولاط: "لدينا تعاون وثيق في قطاع الطاقة ومجالات الطاقة النظيفة، كما أننا مندمجون بشكل جيد للغاية في السياحة، حيث استضفنا العام الماضي 6.3 ملايين سائح ألماني، ونتوقع المزيد هذا العام".

وتابع: "لدينا أيضاً علاقات عميقة وقوية جدا مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتعليم والسياحة والمشاركة في المعارض الدولية".

وذكر بولاط، أن الشركات التركية والألمانية تربطهما العديد من الشراكات الاستثمارية في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة.

وأكد أن ما يقرب من 8 آلاف شركة ألمانية تمارس أعمالها في تركيا.

وقال بولاط، إن تركيا نجحت في إنتاج طائرة مقاتلة من الجيل الخامس، وأصبحت سادس أكبر مورد للمنتجات الدفاعية في العالم.

وأضاف "ما زال أمامنا الكثير لنفعله في مجالات التجارة الثنائية والاستثمارات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والتعاون الدفاعي".

وأشار بولاط، إلى أن الاستثمارات الألمانية في تركيا وصلت إلى 25 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات التركية في ألمانيا نحو 3 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us