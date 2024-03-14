قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق".

وأضاف هنية في تصريح صحفي، فجر الخميس، أن "الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال".

وأكد هنية أن "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا، والفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها".

وتابع "الضفة الغربية تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا، لكني أقول بأن كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح".