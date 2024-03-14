قال أمين عامّ حزب الله اللبناني حسن نصر الله الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "مُستنزَف" في كل الجبهات، وإنّ إسرائيل "خسرت الحرب" ولو ذهبت إلى رفح جنوبيّ قطاع غزة.

وأضاف نصر الله في كلمة بمناسبة الأمسيات الرمضانية، أن "العدو (الإسرائيلي) خسر الحرب ولو ذهب إلى رفح، لأنه لم يقدّم مشهد نصر، ولم يحقِّق أي هدف من الأهداف التي أعلنها".

وتابع نصر الله: "نقول لنتنياهو: ولو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب، ولا يمكنكم القضاء على حماس ولا على المقاومة في غزة رغم كل المجازر".

ولفت إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مُتعَب ومُستنزَف في كل الجبهات، وعدد قتلاه كبير جدا وأكبر بكثير من المُعلن".

وأشار إلى أن "من نتائج طوفان الأقصى والجبهة الشمالية، عدم وجود عدد كافٍ في الجيش الإسرائيلي لمواصلة الحرب".

وعن خسائر القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، أوضح نصر الله أن "الخسائر الاقتصادية في الجنوب لا تُقارَن بخسائر الاحتلال الكبيرة في الجبهة الشمالية (غزة)".

ورأى أمين عامّ حزب الله أن "ما يجري من رمي بعض المساعدات على غزة ليس فقط نفاقاً، بل أيضاً غباء أمريكي".

وأضاف أن "المطلوب من الإدارة الأمريكية وقف العدوان على غزة".

وأكد أن "حماس تفاوض عن كل فصائل المقاومة، لا من موقع الضعف، بل تفرض الشروط".​​​​​​​

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على جانبَي الحدود.