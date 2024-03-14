سياسة
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إغلاق صالة بمطار سان فرانسيسكو إثر احتجاجات مناهضة للحرب على غزة
أدت احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة إلى إغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي. وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في القطاع والامتناع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.
إغلاق صالة بمطار سان فرانسيسكو إثر احتجاجات مناهضة للحرب على غزة
متظاهرون أمام مطار سان فرانسيسكو الدولي (NBC) / Others
14 مارس 2024

أُغلِقَت الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، نتيجة الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشارت تقديرات شبكة ABC نيوز الأمريكية إلى أن عدد المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق خارج المطار تجاوز 300.

وقال مسؤولون بالمطار إن الصالة الدولية ظلّت مفتوحة، لكن غُيّرَت وعُدّلت مسارات الركاب عند تنفيذ بإجراءات السفر لتفادي المحتجين.

وطوال الأشهر الماضية خرجت احتجاجات مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، في مدن أمريكية وقرب مطارات وجسور في نيويورك سيتي ولوس أنجلوس، كما نُظّمت مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية أمام مقر البيت الأبيض.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدَّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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