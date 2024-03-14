سياسة
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المسيّرة التركية "أقنجي" تختبر صاروخاً أسرع من الصوت مطوّراً محلياً
أجرت شركة "بايكار" التركية اختبار إطلاق صاروخ أسرع من الصوت من طراز "İHA-122" طوّرَته شركة "روكيتسان"، عبر الطائرة المسيّرة الهجومية "أقنجي". ويتميّز الصاروخ بدقة إصابة عالية، وخيار مدار منخفض-عالٍ وقدرة كبيرة على المناورة.
المسيّرة التركية "أقنجي" تختبر صاروخاً أسرع من الصوت مطوّراً محلياً
يتميز الصاروخ "İHA-122" بدقة إصابة عالية، وخيار مدار منخفض-عالٍ وقدرة كبيرة على المناورة / صورة: BaykarTech
14 مارس 2024

نجحت الطائرة المسيرة الهجومية تركية الصنع "أقنجي" في اختبار إطلاق صاروخ أسرع من الصوت طوّرَته شركة "روكيتسان".

ونشرت شركة "بايكار" المنتجة للطائرة مقطع فيديو عبر حسابها في منصة إكس، يتضمن لقطات من اختبار إطلاق الصاروخ، وهو من طراز "İHA-122".

ويتميز الصاروخ "İHA-122" بدقة إصابة عالية، وخيار مدار منخفض-عالٍ وقدرة كبيرة على المناورة.

ونشر سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة بايكار، مقطع الفيديو عبر حسابه الخاصّ تحت عنوان "العصر الذهبي لقطاع الطيران التركي".

بدوره قال مدير عامّ "روكيتسان" مراد إيكنجي، عبر حسابه في منصة إكس: "إننا نمضي قدماً بكل فخر على الطريق الذي رسمناه بتكنولوجيتنا الوطنية".

وأشار إيكنجي إلى أن الصاروخ "İHA-122" الذي تطوره "روكيتسان" نجح في اختبار إطلاقه من الطائرة "أقنجي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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