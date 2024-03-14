اقتحم الجيش الإسرائيلي الخميس، مخيَّمَي عقبة جبر وعين السلطان قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بجرّافات، اقتحمت مخيَّمَي عقبة جبر وعين السلطان قرب أريحا. وبيّن الشهود أن الجيش الإسرائيلي شن عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية، وحقّق مع ساكنيها. ولفتوا إلى أن القوات اعتقلت عدداً من المواطنين، بلا مزيد من التفاصيل.

وفجر الخميس داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي عدداً من مدن ومخيمات الضفة الغربية، أبرزها مدينة قلقيلية ومخيَّما بلاطة والعين قرب نابلس (شمال)، وبلدة أبو ديس شرقي القدس، وبلدة الخضر قرب بيت لحم (جنوب).

مواجهات وإصابات

واندلعت مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب فجر الخميس شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات على حاجز قلنديا شماليّ القدس المحتلة.

كما أصيب شقيقان فجر الخميس جرَّاء اعتداء جنود الاحتلال عليهما خلال حملة مداهمات في قرية اللبن الشرقية جنوبيّ نابلس. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى القرية بمركبة مدنية تبعتها قوة عسكرية من جهة مدينة سلفيت والمدخل الشمالي للقرية.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في القرية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسرقت مصاغاً ذهبياً، ومبلغا من المال، من منزل المواطن ماجد ضراغمة أبو صلاح، كما أجرت تلك القوات عملية تفتيش واسعة في مقبرة القرية.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط حاجز شعفاط العسكري شمال شرقيّ القدس، وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين في المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

والثلاثاء استُشهد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاماً) بالرصاص الحي لقوات الاحتلال في مخيم شعفاط. وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحيّ صوب الطفل الحلحولي مباشرة وهو يلهو بالمفرقعات، دون أن يشكّل أي خطر على جنود الاحتلال.

ودعا من يُسَمَّى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى منح جائزة للشرطي الذي قتل الطفل الحلحولي، بزعم استهدافه عناصر شرطة من خلال توجيه مفرقعات نحوهم.

في شأن متصل، نصبت قوات الاحتلال الخميس بوابتين حديديتين في شارع حوارة الرئيسي جنوبيّ نابلس، ليصبح العدد الإجمالي لهذه البوابات التي نُصِبَت في المنطقة ذاتها أربعاً منذ أمس الأربعاء، حسب وكالة "وفا".

عقوبات على موقعين استيطانيين

في سياق متصل قال موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه إلى فرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية.

وأشار المسؤولون إلى أن "الموقعين اللذين ستشملهما العقوبات استُخدما قاعدةً لهجمات مستوطنين متطرفين على مواطنين فلسطينيين"، وستشمل العقوبات الجديدة 3 مستوطنين إسرائيليين.

ووضح الموقع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عارض شكوى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن عقوبات سابقة على مستوطنين متطرفين.

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، ما تسبب في مواجهات أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخلّفَت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".​​​​​​​

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، إنه توجد موجة تحذيرات غير مسبوقة من احتمال وقوع هجمات مسلحة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.