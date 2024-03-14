استقال عدد من موظفي مجلة "غيرنيكا" الأدبية، اعتراضاً على نشر مقال لكاتبة إسرائيلية، ما أدَّى إلى سحبه.

وتحدثت الكاتبة الإسرائيلية جوانا تشين في مقالها عن تجاربها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، لا سيما تطوعها لـ"طرد الأطفال الفلسطينيين من الغرب".

وأعربت المجلة الإلكترونية عن أسفها لنشر المقال، وحذفته. ونوّه مؤسس المجلة مايكل آرتشر، بأنه سيُنشَر الرد خلال الأيام المقبلة. وكتب قائلاً: "الوقت الذي نستغرقه لصياغة هذا البيان يعكس فهمنا لخطورة المخاوف المثارة والتزامنا التعامل معها بشكل هادف".

من جانبها، قالت رئيسة برامج حرية التعبير سمر لوبيز في بيان، إن "الأعمال المنشورة للكاتب لا ينبغي سحبها من التداول لأنها تثير غضباً شعبياً أو خلافاً حادّاً". وأشارت إلى أن "الضغوط على المؤسسات الثقافية الأمريكية في هذه اللحظة هائلة، وعلى أولئك الذين مهمتهم تعزيز الخطاب أن يفعلوا ذلك من خلال الحفاظ على حرية الكتابة والقراءة والتخيل وسرد القصص".

ومنذ نُشر المقال استقال ما لا يقل عن 10 أعضاء من طاقم المجلة المتطوعين، واصفين المقال بأنه "خيانة للمبادئ التحريرية" للمجلة، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2004.

وكتبت الناشرة المشاركة السابقة مادهوري ساستري في منشور عبر منصة إكس، أن المقال "يحاول تخفيف عنف الاستعمار والإبادة الجماعية"، ودعت إلى "المقاطعة الثقافية للمؤسسات الإسرائيلية".