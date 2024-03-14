سياسة
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بيان عربي-غربي يؤكد ضرورة الطرق البرية لإيصال المساعدات إلى غزة
أكد بيان سداسي عربي-غربي أنه لا بديل من الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع، وأكّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أنه لا يمكن استبدال المظلات بمئات شاحنات المساعدات.
بيان عربي-غربي يؤكد ضرورة الطرق البرية لإيصال المساعدات إلى غزة
بيان عربي-غربي: لا بديل من الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لتوصيل المساعدات / صورة: AP
14 مارس 2024

قال بيان صادر عن وزراء عرب وغربيين الخميس، إنه "لا بديل من الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع"، بحسب الخارجية الأمريكية.

ونشرت الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني البيان المشترك، عقب لقاء وزاري ضمّ وزراء خارجية الولايات المتحدة وإدارة جنوب قبرص اليونانية والإمارات وبريطانيا، ووزير الدولة بالخارجية القطرية ومفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزراء في البيان أنه "لا بديل من الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع"، عقب مشاورات لدفع إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف البيان أن "فتح ميناء أشدود (الإسرائيلي) أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب ومكملاً مهمّاً للممر البحري" الذي يجري العمل على إنشائه.

وأشار إلى أن الوزراء سيبحثون إمكانية إنشاء صندوق مشترَك لدعم الممر البحري لإيصال المساعدات لغزة وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستمراره".

كما أكّد الوزراء أن "الممر البحري يمكن، وينبغي أن يكون، جزءاً من جهود مستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر كل الطرق الممكنة، بما في ذلك زيادة الطرق البرية ومواصلة عمليات الإنزال الجوي".

وشدّد البيان على "ضرورة فتح إسرائيل معابر إضافية لإيصال مزيد من المساعدات لغزة، بما في ذلك شماليّ القطاع، وتخفيف القيود الجمركية لتسهيل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

حياة أهل غزة على المحكّ

في سياق متصل أكّد الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن مسألة بقاء أهل غزة على قيد الحياة هي أمر على المحكّ اليوم، وعلينا فعل أكثر من الحزن.

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية الخميس قبل لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة واشنطن: "نأسف للوضع الحالي في غزة، ولكن علينا أن نفعل ما هو أكثر من الحزن، وعلينا التحرك، فالأمر الذي على المحكّ اليوم في غزة هو مسألة بقاء الناس على قيد الحياة من عدمه".

وشدّد على أن المساعدات الجوية والبحرية والبرية إلى غزة ليست كافية، مبيناً أنه لا يمكن استبدال المظلات بمئات شاحنات المساعدات.

وتابع: "الأمر الأكثر أهمية هو فتح الحدود البرية وبدء العمل نحو حل الدولتين، وهو الحل الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي".

وجرَّاء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظلّ شُحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ورغم دخول شهر رمضان، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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