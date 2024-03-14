خلص تحقيق لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الحادثة التي وقعت يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مراسل وكالة رويترز عصام العبد الله في لبنان العام الماضي بعد إطلاق قذيفتين على مجموعة من "الصحفيين الذين يمكن تمييزهم بوضوح".

وأفاد التحقيق الذي لُخّص في تقرير، بأنّ أفراد يونيفيل لم يسجّلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل إطلاق النار من دبابة من طراز ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي.

وبموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، نُشرَت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على امتداد خط ترسيم الحدود، أو الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان الذي يبلغ طوله 120 كيلومتراً.

وفي ما يلي الاستنتاجات والتوصيات من التقرير الواقع في سبع صفحات المؤرَّخ في 27 فبراير/شباط 2024.

استنتاجات التقرير

قال التقرير إنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول، في الساعة 18:02 أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفتَي ميركافا عيار 120 ملليمتراً في تتابع سريع من اتجاه جنوب الشرق عبر الخط الأزرق لتصيبا مجموعة من سبعة صحفيين قرب قرية علما الشعب، مما أسفر عن مقتل شخص هو عصام العبد الله، وإصابة ستة.

ويشير التقييم إلى أنه لم يُتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق في توقيت الواقعة، وأن سبب قصف الصحفيين مجهول.

واعتبر التقرير أن إطلاق النار على المدنيين، وفي هذه الحالة هم صحفيون يمكن تمييزهم بوضوح، يشكّل انتهاكاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وللقانون الدولي.

وأضاف أن تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق قبل وقوع الهجوم على الصحفيين يشكّل انتهاكاً للقرار 1701، ويؤكد أيضاً وجود مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف أفراد أو عتاد حكومة لبنان ويونيفيل بين نهر الليطاني والخط الأزرق، وهو ما ينتهك القرار 1701.

توصيات التقرير

أوصى التقرير الأممي بأن لا يُطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، وأن يلتزم مسؤولياته بموجب القرار 1701 والقانون الدولي، بغض النظر عن الملابسات، لضمان سلامة المدنيين وأمنهم في جميع الأوقات.

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى إجراء تحقيق في الواقعة ومراجعة شاملة لإجراءاته في ذلك الوقت لتفادي تكرار الأمر، إضافة إلى مشاركة نتائج تحقيقه مع يونيفيل.

كما طالب التقرير "القوات المسلحة اللبنانية" باتخاذ الإجراء المناسب لضمان عدم وجود مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف أفراد وعتاد حكومة لبنان ويونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدَّت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة"، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.