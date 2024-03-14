قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الخميس، إن بلاده قريبة أكثر من أي وقت مضى من تحقيق السلام مع أرمينيا، مشيراً إلى أن أذربيجان حققت العدالة التاريخية بتحريرها أراضيها من الاحتلال الأرميني.

وأضاف علييف في كلمته بمنتدى باكو العالمي، أن منطقة جنوب القوقاز باتت أقرب إلى تحقيق السلام أكثر من أي وقت مضى بفضل حرب قره باغ الثانية.

وأشار إلى أن أذربيجان تمكنت بحرب قره باغ الثانية والعملية الموسعة ضد الإرهاب من بسط سيادتها على جميع أراضيها التي كانت محتلة في الإقليم.

ولفت الرئيس الأذربيجاني إلى أن أرمينيا تزودت بالسلاح على مدار أعوام، ولكن جيش بلاده تمكن من السيطرة على أسلحة ومعدات عسكرية أرمينية تُقدّر قيمتها بخمسة مليارات دولار، وأعادتها إلى أرمينيا بلا مقابل.

وفي إشارة إلى موقف فرنسا المناهض لأذربيجان، قال علييف: "حاولت فرنسا جاهدة فرض عقوبات على أذربيجان، رغم أننا لم نفعل أي شيء ضد القانون الدولي.. كل جهود فرنسا ذهبت سدى".

وانطلقت الخميس، فاعليات منتدى باكو العالمي بنسخته الحادية عشرة تحت شعار "توحيد العالم الممزق" في قصر جولستان بباكو، برعاية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وتنظيم مركز نظامي كنجوي الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، توصّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول 2023، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني وحل الكيان نفسه.