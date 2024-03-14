سياسة
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إعلام عبري: إصابة إسرائيليَّين في عملية طعن بالنقب وتحييد المنفذ
أصيب إسرائيليان في عملية طعن بمنطقة النقب جنوب إسرائيل، وجرى "تحييد" المنفذ، فيما لم تذكر شرطة الاحتلال أي تفاصيل بشأن هوية المنفذ ولا حالته.
إعلام عبري: إصابة إسرائيليَّين في عملية طعن بالنقب وتحييد المنفذ
قوات أمن الاحتلال الإسرائيلية تتجمع في موقع عملية طعن في مركز تسوق في النقب / صورة: AFP
14 مارس 2024

أكدت وسائل إعلام عبرية إصابة إسرائيليَّين الخميس، في عملية طعن بمنطقة النقب (جنوب) جرى "تحييد" منفذها.

وقالت القناة 13 العبرية (خاصة) إن إسرائيليَّين أصيبا في عملية طعن بالنقب.

وذكرت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف)، عبر منصة إكس، أنها أسعفت مصاباً بـ"جروح خطيرة جداً" في الحادث.

بدورها قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "ورد بلاغ عن وقوع عملية طعن على مفرق بيت كاما، وجرى تحييد المنفذ على الفور".

ولم تذكر الشرطة تفاصيل بشأن هوية المنفذ ولا حالته.

ويتفاقم التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية تصعيد جيشها حدة عنفه ضدهم واقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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