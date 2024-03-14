قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن هجمات الحوثيين التي تدفع سفناً إلى تغيير مسارها نحو رحلات أطول حول جنوب القارة الإفريقية أدت إلى زيادة كبيرة في شحنات النفط العائمة ورفعت المبيعات تزويد السفن بالوقود في سنغافورة إلى أعلى المستويات على الإطلاق.

وأوردت الوكالة في تقرير شهري: "في فبراير/شباط وحده، زادت شحنات النفط العائمة 85 مليون برميل، إذ أدت الهجمات المتكررة على الناقلات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار المزيد من الشحنات حول رأس الرجاء الصالح".

وأضافت "ببلوغه ما يقرب من 1.9 مليار برميل حتى نهاية فبراير/شباط، سجلت شحنات النفط العائمة ثاني أعلى مستوياتها منذ القمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19".

وتابعت الوكالة أن تغيير مسار السفن يؤدي أيضاً إلى زيادة التزود بالوقود في المواني المتخصصة الأصغر في جنوب القارة الأفريقية، مثل والفيس باي في ناميبيا وريتشاردز باي ودوربان باي في جنوب أفريقيا وبورت لويس في موريشيوس.

وأكدت أن "الجهود المبذولة لتعويض الوقت من خلال زيادة سرعة الإبحار تعمل بمثابة دفعة إضافية لاستهلاك الوقود".

هجوم جديد

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخميس، وقوع انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس: "تلقينا بلاغاً عن حادثة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية".

وأوضحت الهيئة أن مسؤول السفينة أبلغها عن وقوع "انفجار على مسافة من مؤخرة السفينة". وأشار المسؤول إلى أنه "لم تُسجّل أي أضرار"، وأن طاقم السفينة "في أمان"، حسب المصدر نفسه.

وذكرت الهيئة البريطانية أن السفينة "تتجه إلى وجهتها التالية"، دون تحديدها، كما دعت السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

ولم تحدد الهيئة البريطانية الجهة المالكة للسفينة، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي إنه نجح في تدمير أربع مُسيّرات وصاروخ أرض-جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على إكس، أن الضربات جاءت بعد أن أطلق الحوثيون صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن في خليج عدن دون أن يسبب أضراراً لأي سفينة.

3 شروط لوقف الهجمات

من جهتها أكدت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أنها لن توقف هجماتها في البحر الأحمر إلا بتحقق 3 شروط، هي إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحائه.

ومساء الأربعاء، دعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان ونيوزلندا لدى اليمن في بيان مشترك، الحوثيين إلى وقف هجماتهم، معتبرة أنها "لا تؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالشعب اليمني".

وقال متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر إكس الخميس: "نجدد تأكيد موقف اليمن الثابت والمستمر إلى جانب غزة حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار ودخول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع".

وشدد على أن "اليمن لن يتخلى عن هذا الموقف ويعتبره مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وتسبب في مجاعة تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاماً.

و"تضامناً مع غزة"، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، غير أنه عجز حتى الآن عن وقف هجمات الحوثيين. ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.