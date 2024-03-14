أقامت شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخميس، تحصينات لأفرادها خارج أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد أيام من إعلان تل أبيب فرض قيود على دخول الفلسطينيين لإقامة صلاة الجمعة في شهر رمضان.

وظهر أفراد شرطة الاحتلال داخل هياكل تشبه الأقفاص القصيرة خارج أبواب المسجد.

ومنذ سنوات طويلة، يقف أفراد الشرطة خارج أبواب المسجد، ولكن عادة يقفون خلف حواجز حديدية.

والخميس، استبدلت شرطة الاحتلال بالحواجز الحديدية مجسمات حديدية مربعة في داخلها عناصر الشرطة.

"خطوة خطيرة ومرفوضة"

في المقابل، أدان الأردن تركيب سلطات الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على 3 من أبواب المسجد الأقصى، معتبراً ذلك "خطوة خطيرة ومرفوضة".

جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية حذرت فيه من استمرار السلطات الإسرائيلية بفرض سيطرتها على دخول المصلين بالمسجد الأقصى.

وحسب البيان، أدانت الخارجية "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى، في خطوة خطيرة ومرفوضة".

وحذّرت من "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي".

والاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود خانقة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.

وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، و50 عاماً للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.

ولم يُسمح بعد لسكان الضفة الغربية بعبور الحواجز والدخول إلى القدس لأداء صلاة العشاء والتراويح.

وكانت قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع الحواجز حول القدس الشرقية مام سكان الضفة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ حربه المتواصلة على قطاع غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 425 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.