قالت حركة حماس الخميس، إن شروع إسرائيل في تركيب مجسمات حديدية على أبواب بالمسجد الأقصى، محاولة "خبيثة" لمنع وصول المصلين إليه.

وأوضحت الحركة في بيان أن "شروع الاحتلال بتركيب حواجز حديدية، على أبواب المسجد الأقصى المبارك، محاولة خبيثة للحيلولة دون وصول المصلين إلى المسجد خلال رمضان، وحرمانهم من أداء الصلوات لا سيما صلاة التراويح".

وحذرت حماس "الاحتلال من التمادي في إجراءاته بحق المسجد الأقصى"، مؤكدة أن "شعبنا المرابط سيبقى يقظاً، ولن يصمت أمام مساعي الاحتلال للمساس بمكانة المسجد الأقصى".

وطلبت الحركة من أبناء القدس والضفة والداخل إلى "النفير والتصدي لمخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة العدوان الصهيوني الرامي إلى تفريغه من عُمَّاره في أعظم شهور المسلمين".

ودعت حركة حماس في وقت سابق الخميس، الفلسطينيين إلى كسر الحصار عن المسجد الأقصى والدفاع عنه أمام "العدوان" الإسرائيلي في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وقالت الحركة في بيان: "نستنفر جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل للمشاركة العاجلة في الدفاع عن المسجد الأقصى أمام العدوان الصهيوني الذي يتربص به في هذه الأوقات".

وأضافت: "ندعو الفلسطينيين إلى المشاركة الفاعلة في كسر حصار الاحتلال على الأقصى والوصول للصلاة والرباط في جنباته وإحياء لياليه".

وفي وقت سابق الخميس، وضعت شرطة الاحتلال الاسرائيلية تحصينات لأفرادها خارج أبواب بالمسجد الأقصى، واستبدلت بالحواجز الحديدية مجسمات حديدية مربعة يتواجد في داخلها عناصرها.

ونفت الشرطة في بيان ما وصفته بـ"إشاعات عن وضع عوائق أمام دخول المصلين إلى المسجد".

وأضافت أن "هذه أخبار كاذبة ولا صحة لها على أرض الواقع، عملياً لا يوجد أي إغلاق للأبواب المؤدية للحرم القدسي الشريف".

ويقف أفراد الشرطة منذ سنوات طويلة خارج أبواب المسجد، ولكن عادة يقفون خلف حواجز حديدية.

والاثنين، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أيام الجمعة طوال شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس رهنًا بحيازة تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية".

وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، و50 عاماً للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.

ولم يسمح بعد لسكان الضفة الغربية المحتلة بعبور الحواجز والدخول إلى القدس لأداء صلاة العشاء والتراويح.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية جميع الحواجز حول القدس الشرقية المحتلة أمام سكان الضفة.

وخلال حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 425 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.