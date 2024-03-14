سياسة
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لارتكابهم أعمال عنف ضد فلسطينيين.. واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين بالضفة
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 3 مستوطنين يهود ومؤسستين تابعتين لهم بالضفة الغربية ألمحتلة لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين ومنعهم المزارعين المحليين من الوصول إلى أراضيهم الخاصة.
لارتكابهم أعمال عنف ضد فلسطينيين.. واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين بالضفة
مستوطنون يهود يهاجمون مناطق فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
14 مارس 2024

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، بياناً أفادت فيه بإدراج 3 مستوطنين يهود ومؤسستين تابعتين لهم على قائمة العقوبات، لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن الأفراد والمؤسسات التي تساهم في تصعيد العنف والتوتر في الضفة الغربية، سيتعرضون لعقوبات.

وأوضح أن المستوطنين المتطرفين الثلاثة هم تسيفي بار يوسف، وموشيه شارفيت، ونيريا بن بازي.

ولفت إلى أن الثلاثة سيخضعون لعقوبات بتهمة "ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين" و"منع المزارعين الفلسطينيين المحليين من الوصول إلى أراضيهم الخاصة".

ومطلع فبراير/شباط الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوماً رئاسياً بشأن فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أدرجت 4 مستوطنين يهود على قائمة عقوباتها.

والأشخاص المدرجون في قائمة العقوبات لن يتمكنوا من إجراء معاملات داخل النظام المالي الأمريكي، ولن يحصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

كما سيجري تجميد أصولهم المالية في الولايات المتحدة إن وجدت، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود غير الشرعيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 433.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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