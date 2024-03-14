قال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس لن تحقق مع الجنود الإسرائيليين من أصل فرنسي.

وأضاف لوموان إن "الجنسية المزدوجة تعني الولاء المزدوج، ولذلك لن نحقق في تصرفات المواطنين الإسرائيليين الفرنسيين فيما يتعلق بالتزاماتهم العسكرية في إسرائيل".

وفي رده على سؤال صحفي حول إمكانية محاكمة الجنود الإسرائيليين من أصل فرنسي في فرنسا إذا ارتكبوا جرائم ضد سكان غزة، قال لوموان: "هذا السؤال استشرافي إلى حد ما، وبالتالي إذا ارتكبوا هذه الجرائم فسوف أجيبك عندما يحين الوقت".

وأكد المسؤول الفرنسي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما وصف الوضع في القطاع بأنه "كارثي".

ودعم لوموان، إرسال برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، مساعدات إلى شمال قطاع غزة، ودعا إلى فتح نقاط الدخول أمام المساعدات الإنسانية.

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ست شاحنات دخلت إلى شمال غزة الثلاثاء، عبر بوابة في السياج الأمني المحيط بالقطاع.

وأوضح أن العملية جرت بموجب اتفاق مع الإدارة الأمريكية، وكانت الشاحنات تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي.

ومنذ 20 فبراير/شباط الماضي، تعد هذه أول قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى المناطق الشمالية في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.​​​​​​​

ورغم دخول شهر رمضان يومه الرابع، تواصل إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".