سياسة
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"لسنا جمهورية موز".. ردود إسرائيلية غاضبة على تصريحات مشرّع أمريكي كبير
هاجم زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه "أصبح عقبة أمام السلام"، وسارع حزب الليكود إلى الرد على تصريحات شومر بالقول إن إسرائيل "ليست جمهورية موز".
"لسنا جمهورية موز".. ردود إسرائيلية غاضبة على تصريحات مشرّع أمريكي كبير
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر / صورة: Reuters
14 مارس 2024

رفض حزب الليكود الإسرائيلي، وهو حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إلى إجراء "انتخابات جديدة" في إسرائيل.

وقال الحزب الخميس في بيان إن إسرائيل "ليست جمهورية موز" وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وأضاف "خلافاً لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية إرهابية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة"، على حد تعبير البيان.

وأشار الحزب إلى أنه "من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها".

ودعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، إلى إجراء "انتخابات جديدة" في إسرائيل، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل الدولة العبرية "منبوذة" في ظل الحرب في غزة.

وعبّر شومر في كلمة أمام مجلس الشيوخ الخميس عن اعتقاده بأن "انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد كثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها".

وأشار إلى أن "تحالفاً يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، وأردف أن "نتنياهو ضلّ طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام"، وتابع: "لا يمكن لإسرائيل الصمود إذا أصبحت منبوذة".

وأضاف شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، أن نتنياهو أحاط نفسه بمتطرفين يمينيين و"أبدى استعداداً كبيراً للتسامح مع الخسائر المدنية في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية".

وسارعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الرد على تصريحات شومر في بيان أشارت فيه إلى أن تلك التصريحات الداعية لانتخابات في إسرائيل، هي فقط "تصريحات شومر ولم تصدر عن إدارة بايدن".

وأكد البيان، أن "الكونغرس الأمريكي مؤسسة مستقلة".

"الأسوأ أنه يفعل عن قصد"

من جهته عقّب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على انتقاد شومر لنتنياهو وقال لابيد في منشور على منصة إكس إن "خطاب السيناتور تشاك شومر هو دليل على أن نتنياهو يتسبب في خسارة إسرائيل أكبر مؤيديها في الولايات المتحدة واحداً بعد آخر".

واعتبر أن "الأسوأ من ذلك أنه يفعل ذلك عن قصد".

وتابع: "يلحق نتنياهو ضرراً فادحاً بالجهد الوطني لكسب الحرب (على قطاع غزة) والحفاظ على أمن إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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