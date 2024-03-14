اقتحم الخميس متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، احتجاجاً على انحياز الصحيفة لإسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى الصحيفة في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، مرتدين قمصاناً كتب عليها "الحرية لفلسطين".

وردد الغاضبون شعارات تتهم الصحيفة الأمريكية الشهيرة بـ"المشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة".

واستطاع نحو 100 متظاهر الدخول إلى بهو مبنى الصحيفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة.

وتمكنت الشرطة الأمريكية لاحقاً من توقيف بعض المتظاهرين المقتحمين للمبنى.

ورغم دخول شهر رمضان يومه الرابع، تواصل إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".