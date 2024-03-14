كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لمحمد اشتية.

وشغل مصطفى (69 عاما) عدداً من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها منصبه الأخير في رئاسة صندوق الاستثمار.

وفي فبراير/شباط الماضي ، قبل الرئيس الفلسطيني استقالة اشتية، الذي أعلن في اجتماع الحكومة الأسبوعي تقديم استقالة حكومته "في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية".

ماذا نعرف عن مصطفى؟

وُلِد محمد مصطفى، وهو من قرية سفارين، في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في أغسطس/آب 1954، وتلقى تعليمه في مدارس طولكرم، حتى انتقل عام 1969، برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها، حيث أنهى الثانوية العامة.

التحق عام 1972 بجامعة بغداد ونال منها شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976. وعام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حصل بعدها بعامين على درجة الماجستير في الإدارة.

واصل مصطفى دراسته بجامعة جورج واشنطن، إلى أن حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.

وبعد تخرجه، عاد إلى الكويت ليعمل مهندساً في أحد المكاتب الاستشارية، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة. وبعد سبع سنوات من العمل في الكويت، انتقل إلى الولايات المتحدة التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذاً زائراً في جامعة جورج واشنطن عام 1991.

ومنذ 1991 وحتى 2005، شغل مصطفى عديد المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، إذ عمل بإدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا، ثم بقسم أوروبا الشرقية، ثم بإدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط.

وساهم خلال الفترة المذكورة في تطوير عديد شركات الاتصالات مثل أورانج وفاست لينك في الأردن، وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وإفريقيا وبلغاريا وروسيا. كما عمل مستشاراً للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وفي 1995، عاد مصطفى إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، إذ أمضى عاماً ونصف العام ساهم خلالها بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، ثم عاد بعد ذلك إلى العمل في البنك الدولي في واشنطن.

وفي 2005، انتقل إلى فلسطين بشكل دائم بعد أن عيّنه الرئيس محمود عباس، بمنصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة. ومطلع 2006، كلّفه عباس منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني حتى 2013.

ثم شغل مصطفى، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة، وشغل المنصب نفسه في الحكومة السادسة عشرة منذ 2013 وحتى 2014. كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة منذ 2014 حتى تقديمه استقالته منها في 31 مارس/آذار 2015.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، كان رئيساً للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة، بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب 2014. واختير مصطفى عضواً في المجلس المركزي الفلسطيني، وأصبح في فبراير/شباط 2022 عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً للدائرة الاقتصادية في المنظمة.

وعينه الرئيس عباس في 2023، محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، واستمر في ذلك حتى يناير/كانون الثاني 2024، عندما تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.​​​​​​​

مهام ضخمة

وسيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحوّل مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، وتشهد الضفة الغربية المحتلة أيضاً أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من الجانب الإسرائيلي التي تريد القضاء على الحركة.

وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب “الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضاً حماس في أزمة في قطاع غزة“.

وأضاف أن مصطفى يمكن أن يمثل “المخرج” لكليهما.

وتقول إسرائيل إنها لن تتعاون أبداً مع أي حكومة فلسطينية ترفض التبرّؤ من حماس ومن هجومها الذي شنّته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

يذكر أن مصطفى قد وصف في كلمته بمنتدى دافوس هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه “مؤسف للجميع“.

وقال “لكنه أيضاً عَرَض لمشكلة أكبر... يعانيها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً بلا توقف“.