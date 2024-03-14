سياسة
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زيارة "تاريخية" مرتقبة للرئيس أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد
تستعد العراق لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد عقب شهر رمضان، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد الجانبان، في بيان مشترك أصدرته تركيا والعراق، "بذل كل الجهود لإنجاح الزيارة “التاريخية” للرئيس أردوغان إلى العراق بعد شهر رمضان".
زيارة "تاريخية" مرتقبة للرئيس أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد
اجتماع أمني بين أنقرة وبغداد / صورة: AA
14 مارس 2024

تستعد العراق لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد عقب شهر رمضان، في إطار تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك أصدرته تركيا والعراق، مساء الخميس، "بذل كل الجهود لإنجاح الزيارة “التاريخية” للرئيس أردوغان إلى العراق بعد شهر رمضان".

كما قرر الجانبان تشكيل لجان مشتركة للعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعربت تركيا عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن القومي العراقي تصنيف تنظيم PKK الإرهابي، منظمة محظورة في العراق.

وفي وقت سابق يوم الخميس، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة بغداد في إطار اجتماع أمني بين أنقرة وبغداد. وشارك في الاجتماع من الجانب التركي فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونائب وزير الداخلية منير قرال أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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