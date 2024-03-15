سياسة
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جريمة حرب.. "رايتس ووتش": إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، مساء الخميس، إن استخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاحا ًفي قطاع غزة يشكل "جريمة حرب".
جريمة حرب.. "رايتس ووتش": إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة
"رايتس ووتش": إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة / صورة: AA
15 مارس 2024

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، مساء الخميس، إن استخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاحا ًفي قطاع غزة يشكل "جريمة حرب".

وأضافت المنظمة الحقوقية في منشور على حسابها عبر منصة إكس أن "السلطات الإسرائيلية منعت عمداً توصيل المياه والغذاء والوقود وأعاقت دخول وتوزيع المساعدات إلى غزة".

وشددت على أن "استخدام تجويع المدنيين كسلاح يُعد جريمة حرب".

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ورغم دخول شهر رمضان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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