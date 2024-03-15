سلّمت حركة حماس مساء الخميس، الوسطاء في قطر ومصر تصوراً لاتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل يتضمن مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين"، في مقابل "الإفراج عن عدد يتراوح من 700 إلى ألف أسير فلسطيني.

ويشمل تصور حماس، حسب ما نقلته رويترز، مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح من 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبَّدات والأحكام العالية".

ونقلت الوكالة أن ذلك العدد يشمل 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح "المجنَّدات".

ووفقاً للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للمحتجزين بالأسرى.

وذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيُتَّفَق عليه بعد المرحلة الأولى.

وأضافت أنه سيُطلَق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت حماس في بيان: "قدمت الحركة اليوم (الخميس) للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".

وأوضحت: "كما يشتمل التصور الذي قدّمَته الحركة على رؤيتها في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى".

وأردفت: "ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن متابعتها "للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".

"قيد الدراسة"

بدورها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لردّ حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيراً إلى أنها قيد الدراسة.

كما قالت القناة 12 العبرية (خاصة) مساء الخميس، إن قطر سلّمَت إسرائيل ردّ حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

بدوره قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، إن "مطالب حماس غير معقولة"، وإنه سيقدم تحديثاً بهذا الشأن لمجلس الحرب وسيُقيَّم الجمعة.

والأسبوع الماضي لم تُفضِ محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وَقْف إطلاق النار وتبادُل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.