قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدّم أي دليل يدعم اتهاماته ضدّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشدّد لينارسيتش في تصريح بالعاصمة البلجيكية بروكسل نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على أنه من المهم مواصلة الأونروا أنشطتها في المنطقة.

وأعرب عن ارتياحه من الإجراءات الفورية للأونروا بعد توجيه الاحتلال الإسرائيلي الاتهامات إليها، حول ضلوع موظفين لها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف في هذا الإطار: "كان ردّ فعل الأونروا صحيحاً وفورياً وفاعلاً، إذ اتخذت عديداً من الإجراءات، ويجري الآن تحقيق ودراسة حول الموضوع، ونحن مرتاحون لذلك".

ووصف لينارسيتش الأونروا بأنها "منظمة لا يمكن ملء فراغها".

وقال: "للأونروا دور حاسم في قطاع غزة، لأن لها بنية تحتية فريدة ومستودعات ومآوي وقدرات لوجستية".

أستراليا تستأنف تمويل الأونروا

في غضون لك، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل الأونروا بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل بسبب مزاعم الاحتلال.

وأوضحت وانج أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي وُضِعَت. وأضافت أنه سيُقدَّم نحو ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.

وقالت وانج في مؤتمر صحفي: "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعاً، ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".

كانت أستراليا وأكثر من 12 دولة علقت تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأت الأمم المتحدة تحقيقاً في هذه المزاعم، وأنهت الأونروا عقود بعض الموظفين بعد معلومات قدّمها الاحتلال الإسرائيلي.

واستأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما، وقال المفوض العام للوكالة الأسبوع الماضي إنه يحدوه تفاؤل حذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريباً.

ورغم دخول شهر رمضان، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".